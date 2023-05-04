ISPARTA'da düzenlenen PEYK Serüven Yarışması'nda dereceye giren takımlara ödülleri verildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yapılan 18-25 yaş arası gençlere yönelik PEYK Serüven Yarışması 26-30 Nisan tarihleri arasında yapıldı. 12 takım içinden dereceye girerek yarışma parkurunu tamamlayabilen 3 takım oldu.

ISPARTA'da düzenlenen PEYK Serüven Yarışması'nda dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yapılan 18-25 yaş arası gençlere yönelik PEYK Serüven Yarışması 26-30 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Dünyada ilk kez gençlerin fiziksel, ruhsal ve psikolojik açıdan zorlanarak becerilerini gösterdiği, kano/kayak, bisiklet, kanyon, sal yapımı, dağcılık gibi doğa sporları branşlarda harita ve pusula kullanarak limitlerini zorladığı, aynı zamanda içerisinde ilkyardım, yaralıya müdahale ve tahliye, hayatta kalma becerilerinin sınandığı modüllerin olduğu müsabakada bütün takımlar kendi limitlerini zorladı. 12 takım içinden dereceye girerek yarışma parkurunu tamamlayabilen 3 takım oldu.

Yarışmada Peyk Serüven birincisi Fullbadiler takımı olurken, Zirveye Doğru Tırmanış ikinciliği, İzmir GSB üçüncülüğü elde etti. En İyi Takım Ruhu ödülü Zirvedekiler takımına verilirken, En Çevreci Takım ölüdü Fırtına, En Centilmen Takım da Go Musto oldu.