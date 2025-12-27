Petkimspor'a lider Beşiktaş konuk olacak
BASKETBOL Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor yarın namağlup lider Beşiktaş'ı ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.30'da başlayacak. Son iki deplasman maçını kazanarak çıkışa geçen Petkimspor ligde 12 haftada 5 galibiyetle Play-Off hattını yakalamaya çalışıyor. Son finalist Beşiktaş ise bu sezon ligde çıktığı 12 maçı da kazanmayı başardı.
