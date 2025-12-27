Haberler

Petkimspor'a lider Beşiktaş konuk olacak

Petkimspor'a lider Beşiktaş konuk olacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BASKETBOL Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, yarın namağlup lider Beşiktaş ile karşılaşacak. Maç saat 15.30'da Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda başlayacak. Petkimspor, Play-Off hattını yakalamak için mücadele ediyor.

BASKETBOL Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor yarın namağlup lider Beşiktaş'ı ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.30'da başlayacak. Son iki deplasman maçını kazanarak çıkışa geçen Petkimspor ligde 12 haftada 5 galibiyetle Play-Off hattını yakalamaya çalışıyor. Son finalist Beşiktaş ise bu sezon ligde çıktığı 12 maçı da kazanmayı başardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
Bakan Ersoy'un da katıldığı toplantıya Sinem Ünsal damga vurdu

Yanındakinin kim olduğunu hatırlayınca anında bacağını indirdi
Komşuda ekonomik tablo vahim: 100 dolar almak için dövizciye gitti ama...

Komşuda durum vahim: Bir çuval parayla dövizciye gitti ama...
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

Geniş Aile'nin Cevahir'i son haliyle üzdü
Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı

Galericilerin oyununu bozan sistem uzatıldı
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a: Olağanüstü kongre kararı al

Saran'ı ziyaret eden Ali Koç, önerisini hemen söylemiş: Bu kararı al