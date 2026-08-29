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Aliağa Petkimspor'da Köklü Değişim: 12 Yeni Transfer

Aliağa Petkimspor'da Köklü Değişim: 12 Yeni Transfer
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BASKETBOL Süper Ligi'nde geçen sezon küme düşme korkusu yaşayan Aliağa Petkimspor yeni sezon öncesi baştan sona yeni bir kadro kurdu.

BASKETBOL Süper Ligi'nde geçen sezon küme düşme korkusu yaşayan Aliağa Petkimspor yeni sezon öncesi baştan sona yeni bir kadro kurdu. İç transferde yalnız Yiğit Gökay Kaba'yı kadroda tutan Petkimspor, yerli ve yabancı diğer tüm oyuncularını değiştirdi. İlk etapta Sajus'la yeniden anlaşmasına rağmen ardından oyuncuyla vedalaşma kararı alan Petkim kabuk değiştirdi. Antrenör Orhun Ene'yle yoluna devam eden İzmir ekibi, Erokspor'an eski oyuncusu Thomas Akyazılı, Mitteldeutscher BC'den yine eski yabancılarından Khyri Thomas'ın yanı sıra Manisa Basket'ten Yiğit Onan, Erokspor'dan Ozan Yılmaz, Trieste'den Jarrod Uthoff, Reyer Venezia'dan Chris Horton, Galatasaray'dan Tibet Görener, Hapoel Tel Aviv'den Keandre Cook, Bandırma Bordo'dan Yusuf Gündüz, Mets de Guaynabo Max Abmas, Byükçekmece'den Nathan Mensah ile Hsinchu JKO Lioneers'tan Anzejs Pasecniks'i renklerine bağlayıp 12 transfer yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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