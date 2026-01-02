Petkimspor yılın ilk sınavında
BASKETBOL Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, namağlup lider Beşiktaş'a yenilmesinin ardından Bahçeşehir Koleji'ne konuk oluyor. Maç, yarın saat 13.00'te başlayacak.
BASKETBOL Süper Ligi'nde geçen hafta namağlup lider Beşiktaş'a evinde son saniye üçlüğüyle yenilen Aliağa Petkimspor yarın 2026 yılının ilk maçında zirve yarışındaki Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Devrenin son deplasmanına çıkacak Petkimspor son oynadığı 2 dış saha maçını kazanmayı başardı. Aliağa ekibi ligde 13 haftada 5 galibiyet alırken, Bahçeşehir Koleji ise 10 galibiyetle üçüncü basamakta yer alıyor.
