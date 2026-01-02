Haberler

Petkimspor yılın ilk sınavında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BASKETBOL Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, namağlup lider Beşiktaş'a yenilmesinin ardından Bahçeşehir Koleji'ne konuk oluyor. Maç, yarın saat 13.00'te başlayacak.

BASKETBOL Süper Ligi'nde geçen hafta namağlup lider Beşiktaş'a evinde son saniye üçlüğüyle yenilen Aliağa Petkimspor yarın 2026 yılının ilk maçında zirve yarışındaki Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Devrenin son deplasmanına çıkacak Petkimspor son oynadığı 2 dış saha maçını kazanmayı başardı. Aliağa ekibi ligde 13 haftada 5 galibiyet alırken, Bahçeşehir Koleji ise 10 galibiyetle üçüncü basamakta yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
Sena Nur Doğan cinayetinde şok detaylar

3 kadının tartışması kanlı bitti! Sena Nur cinayetinde şok detaylar
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok