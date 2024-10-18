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Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü İle Yollarını Ayırdı

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü İle Yollarını Ayırdı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, teknik direktör Osman Özköylü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Özköylü'nün takım başındaki ikinci döneminde elde ettiği sonuçlar açıklanırken, kulüp kendisine teşekkür etti.

Pendikspor, teknik direktör Osman Özköylü ile karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'da deneyimli teknik adam Osman Özköylü dönemi sona erdi. Kırmızı-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Osman Özköylü ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı kendisine ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Pendikspor'un başındaki ikinci döneminde 8 lig müsabakasına çıkan Osman Özköylü, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Kırmızı-beyazlılar, bu süreçte 53 yaşındaki teknik adam yönetiminde topladığı 10 puanla Trendyol 1. Lig'de 13. sırada yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Osman Özköylü Pendikspor Trendyol Futbol Finans Spor

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