Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: Konyaspor maçındaki 3 puan çok önemli

- Ivo Vieira: "Bizim için çok önemli puandı"

KONYA - Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Konyaspor karşısında aldıkları 3 puanın çok önemli olduğunu belirtti.

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyuncularını tebrik ederek sözlerine başlayan Ivo Vieira, "Oyuncularım 1-0'dan geri döndüler. 2. yarı oyuna aldığımız oyuncular çok çalıştı geri dönmek için. Bütün oyuncularım çok çalıştı. Bizim için çok önemli bir puandı. Bu 3 puanı kazandık bugün. Şimdi de önümüzdeki zorlu mücadeleye hazırlanacağız. Çok kısa bir süre oldu. Oyuncularımla çalıştım. Çalışmak için çok kısa bir sürem vardı. Bu her şeyden önce bu çok memnun edici bir sonuç. Futbolcularım çok kısa sürede söylediklerimi anladı ve sahada uyguladı. Bu da bize sonuç getirdi. Bunun için de çok mutluyum" dedi.