Pendikspor, Bandırmaspor'u 2-0 Yenerek Play-Off Hedefini Güçlendirdi

Pendikspor Yardımcı Antrenörü Metin İlhan, Bandırmaspor karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından play-off hedeflerini vurguladı. Müsabakada iyi bir performans sergilediklerini belirten İlhan, takımın potansiyeline inandığını ifade etti.

Pendikspor Yardımcı Antrenörü Metin İlhan, Bandırmaspor karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek, devamının geleceğini söyledi ve "Amaç ilk aşamada play-off" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti. Pendikspor Yardımcı Antrenörü Metin İlhan, müsabakayla ilgili basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Güzel bir galibiyet aldıklarını aktaran İlhan, "Oyuna iyi başlayamadık. İlk 10 dakika oyunu oturtamadık. Oyuna ortak olduktan sonra pozisyonlar bulmaya başladık. İlk yarı yakaladığımız pozisyonları zaten değerlendirmiş olsak içeri 2-0, 3-0 ile girebilirdik. İkinci yarı golü bulduktan sonraki süreçte biraz yaslandık. Zorunda kaldık. Yapılan değişikliklerden sonra biraz daha öne koşturduk. 2. golü de bulduk. Güzel bir galibiyet. Herkesin emeğine sağlık. Devamı gelecek. Amaç ilk aşamada play-off. İnşallah 1 veya 2. sıra. Bunu da yapacak camiaya sahibiz" diye konuştu. - İSTANBUL

