TFF 3. Lig: Pazarspor: 3 Zonguldakspor FK: 3

TFF 3. Lig 3. Grup 28. haftasında Pazarspor, Zonguldakspor FK ile sahasında 3-3 berabere kaldı. Maçta, Pazarspor'dan Yasin Polat, Ali Alperen Çelik ve Mert Özyıldırım goller kaydederken, Zonguldakspor FK'dan Umut Kerem Ayar, Efe Sayhan ve Serhat Baştan başarılı oldu.

Hakemler: Muhammed Ömür, Tolga Okumuş, Burak Menteşe

Pazarspor: İsmet William Gürkan, Gökmen Aydoğdu (Cengiz Özuslu dk. 78), Yasin Polat (Mert Özyıldırım dk. 33), Dursun Miraç Vural, Aziz Demir (Alperen Aşkın Erol dk. 69), Bekir Mustafa Meral, Aykut Civelek, Emre Akgün, Serhat Hazır (Ege Vatansever dk. 68), Ali Alperen Çelik, Mehmet Can Davarcıoğlu (Ahmet Taşdemir dk. 67)

Zonguldakspor FK: Enes Fidayeo, Özkan Zileli, Kemal Çetinkaya, Melih Mert Kaya (Emir Boz dk. 64), Yusuf Emre Alyaprak (Yiğit Kotan dk. 62), Ömer Faruk Yücel (Adem Ali Barkın dk. 39), Rıdvan Özdemir, Serhat Baştan, Fadıl Kocaoğlu (Umut Kerem Ayar dk. 46), Özcan Yaşar, Berkay Ekici (Efe Sayhan dk. 54)

Goller: Yasin Polat (dk. 20), Ali Alperen Çelik (dk. 60), Mert Özyıldırım (dk. 90+4) (Pazarspor), Umut Kerem Ayar (dk. 53), Efe Sayhan (dk. 76), Serhat Baştan (dk. 90+1)

Sarı kart: Bekir Mustafa Meral, İsmet William Gürkan, Mert Özyıldırım (Pazarspor), Yiğit Kotan, Emir Boz, Serhat Baştan (Zonguldakspor FK) - RİZE

