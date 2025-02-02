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Pazarspor ve 1922 Konyaspor Berabere Kaldı

Pazarspor ve 1922 Konyaspor Berabere Kaldı
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TFF 3. Lig 18. haftasında Pazarspor, kendi sahasında 1922 Konyaspor ile oynadığı maçı 0-0 tamamladı. Her iki takımda da önemli oyuncular yer aldı, ancak gol sesi çıkmadı.

TFF 3. Lig 18. haftasında Pazarspor, kendi sahasında karşılaştığı 1922 Konyaspor ile 0-0'lık skorla berabere kaldı.

Pazarspor: Dursun Miraç Vural, Bekir Mustafa Meral, Furkan Yılgın, Aras Aydın, Emre Akgün, Erhan Şengül (Mustafa Diler dk. 86), Hacı Şükrü Çiçek (Yavuz Alemdar dk. 65), Ali Alperen Çelik, Göktuğ Yılmaz (Emre Kalkan dk. 78), Onur Civelek, Mustafa Sol

Yedekler: Hulusi Terzioğlu, Ege Vatansever, Gökdeniz Karahan, Ali Ekber Öz, Berkehan Biçer, Emirhan Atilla, Metin Akbayrak

Teknik Direktör: Ramazan Öztürk

1922 Konyaspor: Ramazan Haklı, Kadir Doğukan, Mert Korkmaz, Oğuzhan Yılmaz, Emirhan Subaş, Hüseyin Biber, Muhammed Semih Kocatürk (Mehmet Deveci dk. 87), Berkay Sezer (Fuat Duran dk. 69), Hacı Ömer Doğru (Tuğrul Başkan dk. 64), Ahmet Karademir (Alper Aşkın dk. 86), Yusuf Kılıç

Yedekler: Sebahattin Emre Mavi, Çağdaş Şendur, Ömer Halaç, Hasan Hüseyin Öztürk, Zeki Kaan Satıoğlu, Ata Karababa

Teknik Direktör: Çağdaş Çankaya

Sarı kart: Erhan Şengül (Pazarspor), Ahmet Karademir (1922 Konyaspor) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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