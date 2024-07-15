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Pazarspor, Muhammet Emre Kalkan'ı transfer etti

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TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor, 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Muhammet Emre Kalkan'ı kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor, 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Muhammet Emre Kalkan'ı renklerine bağladı.

TFF 3. Lig ekiplerden Pazarspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Rize ekibi, Artvin Hopaspor'da top koşturan 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Muhammet Emre Kalkan'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı. Pazarspor'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Takımımız, en son Artvin Hopaspor'da forma giyen Muhammet Emre Kalkan ile anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Muhammet Emre Kalkan'a kulübümüze hoş geldin diyor, mavi beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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