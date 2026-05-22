Paris'te Nice taraftarlarının karıştığı sokak kavgasında 65 kişi gözaltına alındı

Fransa Kupası finali öncesi Paris'te OGC Nice taraftarlarının karıştığı sokak kavgasında 65 kişi gözaltına alındı, 6 kişi yaralandı. Belediye Başkanı taraftarları aşırı sağcı şiddet yanlıları olarak nitelendirdi.

Paris'in banliyösü Saint-Denis kentindeki Stade de France, bu akşam Fransa Kupası Finali kapsamında OGC Nice ile RC Lens futbol takımları arasındaki maça ev sahipliği yapacak.

Ulusal basındaki haberlere göre, maç öncesinde Paris'e gelen OGC Nice taraftarları, dün gece saatlerinde başkentin sokaklarında kavga çıkardı.

Polis ekipleri, henüz hangi sebeple çıktığı belirlenemeyen kavgaya müdahale ederek, şiddet uygulamak amacıyla toplandıkları gerekçesiyle 65 kişiyi gözaltına aldı. Paris Emniyet Müdürlüğü, kavga sırasında biri ağır 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

Paris'in 11. Bölge Belediye Başkanı David Belliard, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, söz konusu taraftarları "kavga eden ve aşırı sağcı şiddet yanlıları" olarak nitelendirdi. Belliard, "Bu insanların burada işi yok. Ne onları ne de ırkçı ideolojilerini burada istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
