Paris'te Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet ve paten turu düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında bisiklet ve paten turu organize edildi. Tur, Bastille Meydanı'ndan başlayıp Invalides Meydanı'na kadar devam etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında bisiklet ve paten turu organize edildi.

Pari Roller&Mobilites isimli derneğin düzenlediği tur, Bastille Meydanı'ndan başladı. Tura bisiklet, paten ve elektrikli tek tekerle katılanlar, Invalides Meydanı'ndan ve Eyfel Kulesi'ne bakan Champs de Mars alanından geçti.

Gençlerin ve ailelerin katıldığı, yaklaşık 2,5 saat süren tur, başladığı noktada sona erdi.

Katılımcılar, müzik eşliğinde başkentin tarihi sokaklarının ve Seine Nehri'nin keyfini çıkardı.

Pari Roller&Mobilites'in başkan yardımcı Samuel Moreau, AA muhabirine, insanları mutlu etmek, gezmelerini ve Paris'i keşfetmelerini sağlamak için bu etkinliği organize ettiklerini söyledi.

Moreau, "Dünya genelinden gelerek etkinliklerimize katılanlar var. Bu, Paris'i de ziyaret etmelerini sağlıyor." ifadesini kullandı.

Etkinliğe arkadaşıyla katılan 24 yaşındaki Charlene Corial, paten kaymayı çok sevdiğini ancak Paris'te bu tarz etkinlikler dışında bunu yapma fırsatının fazla olmadığını söyledi.

Corial, "Tur, (paten) kayan başka kişilerle bu tutkuyu paylaşmak için bir fırsat. Bu tur turistik bir tur. Herkese açık. Paris'te yaklaşık 10 kilometre boyunca farklı noktalardan geçiyoruz." dedi.

34 yaşındaki Yannick Toto da turu düzenleyen dernekle her cuma benzer etkinliklere katıldığını belirtti.

Paris sokaklarında paten yapmanın "harika" bir duygu olduğunu dile getiren Toto, "Patenlerim olmasaydı bile dünyanın en güzel kentinin sokaklarının tadını çıkarma fırsatını kaçırmazdım." diye konuştu.

Her yıl Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla 16-22 Eylül'de birçok ülkede belediyeler, hareketlilik yönetimi, erişilebilirlik, yeni, iyileştirilmiş doğa dostu ve çevreci ulaşım türleriyle ilgili etkinlikler düzenliyor.