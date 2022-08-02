Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası İtalya'da başladı

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası sıralama atışlarıyla başladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ilk gününde sıralama atışlarında yarışan milliler iki dünya rekoru kırdı.

Yiğit Caner Aydın ve Fatma Danabaş'tan oluşan W1 karışık takımı, 1299 puanla daha önce Çin'e ait olan (1290 puan) dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

W1 çift erkekler kategorisinde, Yiğit Caner Aydın ve Bahattin Hekimoğlu'ndan oluşan milli takım da Rusya'ya ait olan 1308 puanlık rekoru 6 puan yükseltti.

Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası 6 Ağustos'ta sona erecek.