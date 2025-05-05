Papara Göztepe, Bihter Dumanoğlu Yarkın ile Anlaştı
SULTANLAR Ligi'nin yeni temsilcisi Papara Göztepe, Galatasaray'dan libero Bihter Dumanoğlu Yarkın'ı kadrosuna kattı. Bihter ile bir sezonluk sözleşme imzalandığı açıklandı.
SULTANLAR Ligi'nin yeni temsilcisi Papara Göztepe dış transferde Galatasaray'dan libero Bihter Dumanoğlu Yarkın'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Papara Göztepe'mize Hoş Geldin Bihter Dumanoğlu Yarkın. Libero pozisyonunda oynayan 1995 doğumlu Bihter Dumanoğlu Yarkın ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Son olarak Galatasaray forması giyen Bihter; Yeşilyurt, Aydın BBSK, Çanakkale Belediyespor, Beşiktaş ve A milli takımımızda da forma giydi. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Bihter" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor