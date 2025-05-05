Papara Göztepe, Bihter Dumanoğlu Yarkın ile Anlaştı

SULTANLAR Ligi'nin yeni temsilcisi Papara Göztepe dış transferde Galatasaray'dan libero Bihter Dumanoğlu Yarkın'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Papara Göztepe'mize Hoş Geldin Bihter Dumanoğlu Yarkın. Libero pozisyonunda oynayan 1995 doğumlu Bihter Dumanoğlu Yarkın ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Son olarak Galatasaray forması giyen Bihter; Yeşilyurt, Aydın BBSK, Çanakkale Belediyespor, Beşiktaş ve A milli takımımızda da forma giydi. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Bihter" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor