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Papa Francis hayatını kaybetti

Papa Franciscus'un Vefatı Nedeniyle Serie A Maçları Ertelendi

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İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) bugün yapılması planlanan 4 karşılaşma, Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle ertelendi. Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio ve Parma-Juventus maçları yeni bir tarihe alındı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) bugün yapılması planlanan 4 karşılaşma, Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle ertelendi.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, Papa Franciscus'un vefatının ardından Serie A'da bugün oynanması planlanan maçların sonradan belirlenecek bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Serie A'nın 33. haftasında ertelenen müsabakalar Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio ve Parma- Juventus oldu.

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Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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