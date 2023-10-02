Pamukkale Belediyesi Gençlere Spor İmkanı Sağlıyor

Pamukkale Belediyesi'nin ilçede yaşayan gençlerin spor yapmasına imkan sağlamak amacıyla başlattığı halı saha atağı sürüyor. Güzelpınar mahallesinde yapımı tamamlanan halı sahanın açılışı yapıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Geçtiğimiz yıl başlattığımız halı saha atağımız hızla devam ediyor. Açılışlarımıza başladık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Pamukkale ilçesini sadece turizm kenti olmak dışında, spor kenti yapmak için de önemli çalışmalara imza atan Pamukkale Belediyesi, ilçede yaşayan gençlere yönelik projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Güzelpınar Mahallesi'nde Pamukkale Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan halı sahanın açılış töreni Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin ev sahipliğinde, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Güzelpınar Mahalle Muhtarı Ergün Gürsoy ile mahalle halkının katılımıyla gerçekleştirildi.

Spora ve sporculara verdiği değer ve destekle takdirleri toplayan Pamukkale Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda ilçeye FİFA standartlarına uygun zemine sahip 2 nizami futbol sahası kazandırmıştı. Akköy ve Aktepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan bu 2 futbol sahası dışında, ilçe genelinde halı saha atağına başlayan Pamukkale Belediyesi, Güzelpınar Mahallesi'ndeki halı sahayı tamamlayarak mahalleli gençlerin hizmetine aldı. Yaklaşık 2 Milyon TL'ye mal olan Güzelpınar Mahallesi halı saha, 20x40 metre ebatlarında, sentetik zemin ve ışıklandırma ile vatandaşların hizmetine sunuldu. Halı saha açılışında konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Spor bizim için çok önemli. Buraya geldiğimizde gençlerimize halı saha yapma sözü verdik ve bu sözümüzü tuttuk. İlçe genelinde başlattığımız halı saha atağı çerçevesinde Güzelpınar Mahallemizdeki halı sahamızı hizmete aldık. Pamukkale'mizin turizm, sağlık, tarih ve tarımın yanında sporla da tanınmasını istiyoruz. Bunun için sporun en önemli unsuru olan tesisleşme konusuna büyük önem veriyoruz. Çok şükür halı sahalarımızın birçoğunu tamamladık. Biz Pamukkale'nin geleceğini oluşturan gençlerimizin daha sağlıklı bir gelişme içinde olmalarını ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlamak istiyoruz. Güzelpınar'a yakışır bir halı saha oldu. Güzelpınar Mahallesi halı sahamız hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - DENİZLİ