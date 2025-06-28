Palmeiras, Botafogo'yu 1-0 Yenerek Çeyrek Finale Yükseldi
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turundaki maçta Palmeiras, Botafogo'yu 1-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Maç uzatmalara gitti ve Palmeiras, Paulinho'nun 100. dakika golüyle galip geldi.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turundaki iki Brezilya ekibinin karşılaşmasında Palmeiras, Botafogo'yu 1-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.
ABD'nin Philadelphia şehrindeki Lincoln Financial Field Stadı'nda oynanan maçın normal süresi golsüz berabere bitti ve maç uzatmalara gitti.
Palmeiras, maçın 100. dakikasında Paulinho'nun golüyle 1-0 öne geçerken Gustavo Gomez, 116. dakikada kırmızı kart görerek takımını Botafogo karşısında 10 kişi bıraktı.
Son anları büyük heyecana sahne olan maçta başka gol olmayınca, karşılaşmayı 1-0 kazanan Palmeiras, çeyrek finale çıkan ilk takım oldu.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor