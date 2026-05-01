Paletli Yüzme Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri açılış seremonisi yapıldı

Edirne'de, Paletli Yüzme Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri açılış seremonisi düzenlendi.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda 405 sporcunun katıldığı organizasyonda 13 ilden gelen sporcular seremoni yürüyüşünde yer aldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Genel Koordinatörü İrfan Kara, AA muhabirine, organizasyonda çekişmeli geçeceğini söyledi.

Milli takımı en iyi temsil edecek sporcuların seçileceğini dile getiren Kara, 28 kulüpten katılan yüzücülerin kategorisinde en iyi dereceyi almaya çalıştığını kaydetti.

Federasyonun Edirne Temsilcisi Özkan Arsu da müsabakalar sonucu seçilecek sporcuların milli takım kadrolarını oluşturacağını ifade etti.

Müsabakalar 3 Mayıs'ta sona erecek.