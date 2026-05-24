Erzurum'da Downhill Türkiye Şampiyonası yapıldı

Erzurum Palandöken Dağı'nda düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası'nda 81 ilden 86 sporcu yarıştı. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda Downhill Türkiye Şampiyonası yapıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunca Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Palandöken Dağı'nda düzenlenen organizasyona, 81 ilden 86 sporcu katıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, AA muhabirine, Palandöken'in ekstrem sporlar ve bisiklet turizmi alanındaki potansiyelini gözler önüne serdiğini söyledi.

Şampiyonanın 2 yıldır düzenlendiğini belirten Bağrıyanık, "Palandöken sayesinde sporcular, düzgün parkurlar bulma imkanına sahip oldu. Organizasyonumuz 2 gündür devam ediyor, final yarışlarındayız. Palandöken'in uluslararası bilinirliliği Downhill sporunda önümüzdeki yıllarda da devam etmek suretiyle artacak. Uluslararası MTB Yarışları da yaz döneminde devam edecek." diye konuştu.

Organizasyonda Avrupa ve Balkan şampiyonalarına katılma hakkı elde eden sporculara ödülleri, düzenlenen törenle verildi.

Yarışların sonuçları şu şekilde:

Elit erkekler

1- Emir Melik Peker

2- Kadir İbiş

3- Eren Pirnal

Elit kadınlar

1- İremsu Çağlar

Genç erkekler

1- Ahmet Kurt

2- Ramazan Ayvaz

3- Yiğit Efe Al

Master erkekler

1- Fehmi Gürkan

2- Onur Sevgi

3- Barış Şen

Yıldız erkekler

1- Ali Mert Günay

2- Ahmet Eren Acar

3- Sefa Şenol

Yıldız kızlar

1- Selin Ayşe Tığlı

2- Cemile Poyraz

Kaynak: AA / Talha Koca
