Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti
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Bodrum'da tatil yapan ünlü futbolcu Muhammed Salah, aldığı özel hizmetlerle adeta bir padişah gibi ağırlandı. Salah'a kaldığı otelde özel aşçı, özel masör ve spor salonunda tek başına spor yapma imkanı tanındı.

Liverpoollu futbolcu Muhammed Salah, yaz tatilini ülkemizde geçiriyor. Salah, arkadaşlarıyla birlikte tatilini Bodrum'da sürdürüyor.

SALAH İÇİN ÖZEL HİZMET

Öte yandan 1 haftadan bu yana ülkemizde tatil yapan Salah'ın aldığı özel hizmet gündeme damga vurdu. Salah ve arkadaşlarının kaldığı otelde yıldız isim ve arkadaşlarına özel aşçı ile birlikte isteğe bağlı özel yemekler sunulduğu öğrenildi. Öte yandan günlük spor çalışmalarını aksatmadan sürdüren Salah'ın otelin spor salonunda çalışmayı sürdürdüğü esnada bu alana başka kişilerin alınmadığı belirtildi. Mısırlı yıldıza ayrıca özel masör getirildiği ifade edildi.

60 BİN TL HESAP ÖDEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Bodrum Gümüşlükte 7 arkadaşıyla yemek yiyen Salah, 60 bin TL hesap ödemişti. Bu rakam bazı kesimler tarafından normal karşılanırken, bazı kesimlerce pahalı bulunmuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıselcuk_karasal:

bumu özel hizmet. standart her otelde parayı verene yapılan bir hizmet

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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

bizdeki yalakalik hiçbir yerde olmaz..

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Haber YorumlarıHalit:

Büyütmemek lazım sonuçta Liverpool da oynayan büyük futbolcu. Bahşişini fazlasıyla veriyordur dua edin adam Türkiyeyi seçmiş bu yoklukta heryer sinek avlıyor siz neyin peşindesiniz??

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Haber YorumlarıSer_hat:

Bizim esnafa el yapraaa datlı geliyor...

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Haber YorumlarıMusti _fit:

Bizim esnaf adamı sevdinden degil, parayi sevdinden masa aldı servici bille yapar, yederki iyi bahşiş bıraksın.

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