Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0

STAT: Nef

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Esat Sancaktar, İbrahim Bozbey

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray, kendi sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 51'inci dakikada Babel ve 53'üncü dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti.

39'uncu dakikada Pulgar'ın pasıyla savunma arkasına kaçan Babel'in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşu Awuku son anda çizgiden kornere çeldi.