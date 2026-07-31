Haberler

Özlüce’de tempolu çalışma

Özlüce’de tempolu çalışma
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursaspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde yaptığı sabah antrenmanıyla devam etti.

Bursaspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde yaptığı sabah antrenmanıyla devam etti.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, çalışmalarına sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman programı ile devam etti. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketleri gerçekleştirdi.

Isınma turlarının ardından sahaya geçen yeşil-beyazlı ekip, antrenmanın ana bölümünde tempolu istasyon çalışmaları üzerinde durdu. Sezon öncesi hazırlık temposunu sürdüren Bursaspor, günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı

İki ilçe kül oldu! Üç günlük kabusun sorumluları için hesap zamanı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı

Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
'Laf atma' kavgasında silahlar konuştu: Olan esnafa oldu

"Laf atma" kavgasında silahlar konuştu: Olan esnafa oldu
Galatasaray'dan resmi Musiala açıklaması

Galatasaray'dan resmi açıklama
İspanya'ya kaçak giren Faslı göçmen, elinde kılıçla görüntülendi

Tehlike büyüyor! Gündüz vakti kılıç kuşanıp halka gözdağı verdiler
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
Büyük hayal kırıklığı! Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta

Filtresiz halini görenler şokta

Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Firmalar da belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler