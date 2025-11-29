Haberler

Özlem Melek Korkmaz, Kickboks Dünya Şampiyonu Oldu

Özlem Melek Korkmaz, Kickboks Dünya Şampiyonu Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kickboks Büyükler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Özlem Melek Korkmaz, kadınlar 48 kilogramda altın madalya kazandı. Abu Dabi'de düzenlenen organizasyonda finale yükselerek Meksikalı rakibini 3-0'la mağlup etti.

Kickboks Büyükler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Özlem Melek Korkmaz, büyük kadınlar 48 kilogramda altın madalya kazandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Kickboks Büyükler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Özlem Melek Korkmaz, büyük kadınlar 48 kilogramda altın madalyanın sahibi oldu. Dünya genelinden 85 ülkeden 1964 sporcunun mücadele ettiği dev organizasyonda Korkmaz, ön elemede Portekizli rakibini, çeyrek finalde Kazakistanlı sporcuya ve yarı finalde Taylandlı rakibine üstünlük sağlayarak finale yükseldi. Finalde Meksikalı rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup eden Özlem Melek Korkmaz, Dünya Büyükler Kickboks şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Mesud Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ona teşekkürü borç biliyorum

'Terörsüz Türkiye' süreci için tavrını açıkça belli etti
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Transfer listesi belli oldu! İşte Sergen Yalçın'ın istediği iki isim

Transfer listesi belli oldu! İşte istediği iki yıldız isim
Suriyeli bakan İsrail'e meydan okudu

İsrail'in saldırdığı köyde konuştu! Suriyeli bakan meydan okudu
Hull City kabustan 90. dakikada uyandı

Acun Ilıcalı'dan mutlusu yok
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
İlhan Palut, Çaykur Rizespor'daki görevini bıraktı

Süper Lig'de maç sonu istifa! Ünlü hoca görevini bıraktı
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Vedat Muriqi 4 dakikada 2 gol attı, takımı 90+2'de hüsrana uğradı

4 dakikada 2 gol attı, buna rağmen 90+2'de şoku yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.