Özlem Melek Korkmaz, Kickboks Dünya Şampiyonu Oldu

Kickboks Büyükler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Özlem Melek Korkmaz, büyük kadınlar 48 kilogramda altın madalya kazandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Kickboks Büyükler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Özlem Melek Korkmaz, büyük kadınlar 48 kilogramda altın madalyanın sahibi oldu. Dünya genelinden 85 ülkeden 1964 sporcunun mücadele ettiği dev organizasyonda Korkmaz, ön elemede Portekizli rakibini, çeyrek finalde Kazakistanlı sporcuya ve yarı finalde Taylandlı rakibine üstünlük sağlayarak finale yükseldi. Finalde Meksikalı rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup eden Özlem Melek Korkmaz, Dünya Büyükler Kickboks şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. - BİTLİS