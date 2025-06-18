Özkan Arseven duyurdu: O hakem Beşiktaş'ın maçlarını yönetemeyecek

Özkan Arseven duyurdu: O hakem Beşiktaş'ın maçlarını yönetemeyecek
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Beşiktaş yöneticisi Erkan Arseven, basketbol hakemi Yener Yılmaz ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erseven yaptığı açıklamada, "Federasyon yetkilileri tarafımıza, ilgili hakemin bir daha maçlarımıza verilmeyeceğinin sözünü verdiler" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko ile oynadıkları ilk maçı yöneten hakemlerden Yener Yılmaz'ın artık maçlarında görevlendirilemeyeceğini belirtti.

Arseven, yaptığı açıklamada, Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

''BEŞİKTAŞ'IN MAÇLARINA VERİLMEYECEK''

"Final serisi ilk maçımızda yaşanan skandal hakem performansının ardından bugün federasyonumuzla bir görüşme gerçekleştirdik. Federasyon yetkilileri tarafımıza, ilgili hakemin bir daha maçlarımıza verilmeyeceğinin sözünü verdiler. Bu noktada Türkiye Basketbol Federasyonunun bu tavrını önemsiyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz."

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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