Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ozan Kabak Hoffenheim'da ayın oyuncusu

Spor Haberleri

Ozan Kabak Hoffenheim'da ayın oyuncusu

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, sezon başında 5 milyon Euro'ya Schalke 04 takımından transfer ettiği milli futbolcu Ozan Kabak'ı, ağustos ayının oyuncusu seçti.

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, sezon başında 5 milyon Euro'ya Schalke 04 takımından transfer ettiği milli futbolcu Ozan Kabak'ı, ağustos ayının oyuncusu seçti.

Bundesliga'da 4'üncü haftayı geride bırakırken 9 puan ile 4'üncü sırada Borussia Dortmund'un önünde yer alan Hoffenheim'da Ozan Kabak, savunma rolünde büyük bir öneme sahip. Takım 4'üncü hafta itibariyle 8 gol atıp 5 gol kalesinde görmesine rağmen Ozan Kabak bireysel performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Ligde 4 ve kupada da 1 olmak üzere 5 maçın tamamında da forma şansı bulan ve başarılı bir performans sergileyen 22 yaşındaki milli oyuncu, hücuma verdiği katkı ile Hoffenheim formasıyla 5 maçta görev alırken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Etkili oyun oynayan Kabak, takımın da kilit isimlerden biri olduğunu kanıtladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

TSG 1899 Hoffenheim Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title