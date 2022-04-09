Oyuncu Bartu Küçükçağlayan, Hakan Şükür'ün adını söyleyemedi

Spor yazarı Mehmet Demirkol'un programında konuk ettiği müzisyen ve oyuncu Bartu Küçükçağlayan ile arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

HAKAN ŞÜKÜR'ÜN ADINI SÖYLEYEMEDİ

Programda Mehmet Demirkol, Bartu Küçükçağlayan'a Galatasaray tarihinin en iyi santraforunu sordu. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Küçükçağlayan, bu soru karşısında bir süre duraksadıktan sonra FETÖ firarisi Hakan Şükür dememek için, "Söyleyemiyoruz adını galiba" ifadesini kullandı.