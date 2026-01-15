Haberler

Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı! Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı

Ziraat Türkiye Kupası B grubu ikinci maçında TÜMOSAN Konyaspor, Bodrum FK'yi 2-1 yendi. Konyaspor'un yeni transferi Sander Svendsen, ilk maçında oyuna girdikten 2 dakika sonra golünü attı.

  • Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası B grubu maçında Bodrum FK'yi 2-1 yendi.
  • Konyaspor'un gollerini Morten Bjorlo 45. dakikada ve Sander Svendsen 79. dakikada attı.
  • Konyaspor, grupta puanını 6'ya yükseltti; Bodrum FK 0 puanda kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası B grubu ikinci maçında Bodrum FK ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 2-1 kazandı.

OYUNA GİRDİ, 2 DAKİKA SONRA GALİBİYETİ GETİRDİ

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Morten Bjorlo ve 79. dakikada takımın yeni yıldızı Sander Svendsen kaydetti. Bodrum FK'nin tek golü 56. dakikada Ege Bilsel'de geldi. Yeşil-beyazlıların yeni transferi Sander Svendsen, ilk maçında oyuna girdikten 2 dakika sonra golünü attı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Süper Lig ekibi Konyaspor, grupta puanını 6'ya yükseltti. 1. Lig ekibi Bodrum FK ise 0 puanda kaldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
