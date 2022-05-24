Ovacuma vosvosunun rengi bu sene bordo-mavi - Haberler

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma köyünün girişinde direk üzerine konulan otomobil, Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor'un renklerine boyandı.

Daha önce belde olan Ovacuma köyünün konumunun daha rahat bulunması ve tanınması amacıyla eski Ovacuma Belediye Başkanı Abdullah Deniz ile bir arkadaşınca direk üzerine konulan "vosvos", adet olduğu üzere her yıl şampiyon olan takımın renklerine bürünüyor.

Vosvos, bu yıl ise Trabzonspor'un renkleri olan bordo-maviye boyandı.

Yaklaşık 18 yıldır bölgede bulunan vosvos aracılığıyla Ovacuma'nın tanıtımına katkı sağlanıyor.