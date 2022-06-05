Otomobil yarışçıları Kartepe'ye tırmandı - Haberler

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Otomobil yarışçıları Kartepe'ye tırmandı

AA - Şahin Oktay - Spor
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Otomobil yarışçıları Kartepe'ye tırmandı

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. Ayağı Kartepe Tırmanma Yarışı sona erdi.

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. Ayağı Kartepe Tırmanma Yarışı sona erdi.

Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından düzenlenen yarışmada, 4 kategoride 25 sporcu mücadele etti.

ICRYPEX, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesinin desteklediği organizasyon, Derbent Beldesi ve Kartepe arasındaki 6 kilometrelik parkurda 3 çıkış üzerinden koşuldu.

Kategori 1'de İlker Aktaş, Kategori 2'de Cem Yudulmaz, Kategori 3'te Ahmet Keskin, Kategori 4'te Emin Cem Yalın birinci oldu.

Organizasyon ödül töreninin ardından sona erdi.

AA / Şahin Oktay - Spor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Türkiye Spor Haberler

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