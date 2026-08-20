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Otizmli Yüzücü Tuna Tunca, Ocean's 7'nin Dördüncü Parkuru Catalina Kanalı'nda Kulaç Atacak

Otizmli Yüzücü Tuna Tunca, Ocean's 7'nin Dördüncü Parkuru Catalina Kanalı'nda Kulaç Atacak
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DÜNYA çapındaki en zorlu 7 açık deniz kanalı geçişi olarak kabul edilen Okyanus Yedilisi'nde (Oceans's 7) Manş Denizi, Cebelitarık Boğazı ve Kuzey Kanalı'nı başarıyla geçerek ilki başaran İzmirli otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, şimdi de Catalina Kanalı'nda kulaç atmaya hazırlanıyor.

DÜNYA çapındaki en zorlu 7 açık deniz kanalı geçişi olarak kabul edilen Okyanus Yedilisi'nde (Oceans's 7) Manş Denizi, Cebelitarık Boğazı ve Kuzey Kanalı'nı başarıyla geçerek ilki başaran İzmirli otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, şimdi de Catalina Kanalı'nda kulaç atmaya hazırlanıyor. Tuna Tunca, dünyanın en zorlu meydan okuması Ocean's 7'deki dördüncü parkuru Catalina Kanalı'nda 1-2 Eylül'de kulaç atacak. Nöroçeşitliliğin gücünü temsil ederek dünyada Ocean's 7'de üç parkur bitiren tek otizmli yüzücü olan Tuna, okyanus ve hava şartlarının uygun olması durumunda 1-2 Eylül tarihlerinde kanal geçişini yapacak. Tuna Tunca, geçiş öncesi ABD'de gece yüzüşü kampı yapacak.

Ocean's 7'de sadece gece yüzülen tek parkur olan Catalina Kanalı, ABD'de Santa Catalina Adası ile Los Angeles arasında yer alıyor. Kelp denilen ve boyları 50 metreyi bulabilen devasa yosunların yüzücülere zor anlar yaşattığı 34 kilometrelik parkur, sporcular için tam bir mental mücadele özelliğini taşıyor. Zifiri karanlık altındaki okyanusta kanocu tarafından yönlendirilen sporcu, tek bir ışık kaynağı dahi olmadan zorlu okyanus şatlarıyla saatlerce mücadele vererek karşı kıyıya ulaşmaya çalışacak. Tuna Tunca, Haziran 2025'te 14 derecelik su sıcaklığına sahip Manş Denizi'ni geçtikten hemen sonra şubat ayında Cebelitarık Boğazı'nı, ağustosta ise Kuzey Kanalı'nı başarıyla geride bırakmıştı.

3 KANALI 1 YIL İÇİNDE GEÇTİ

Neredeyse bir yıl içinde dört Ocean's 7 parkurunda yüzecek başarılı yüzücü, Catalina Kanalı'nı da geçtiği taktirde finale doğru büyük bir kulaç atmış olacak. Tuna Tunca'nın önünde sadece Molokai Kanalı, Cook Boğazı ve Tsugaru Kanalı parkurları kalacak. Tuna Tunca'nın hayatının merkezinde yüzmenin bulunduğunu söyleyen Anne Gül Nur Tunca, "Tuna, sadece bir okyanus kanalını geçmiyor, tüm dünyaya nöroçeşitliliğin gücünü de gösteriyor. Geçtiği her metrede kendisini hiç tanımayan bir başkası için suda iz bırakıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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