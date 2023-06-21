Osmaniye'de Okul Sporlarında Başarılı Olanlara Başarı Belgeleri Verildi

Osmaniye'de okul sporlarında derece alan sporcular ile antrenörlerine başarı belgesi verildi. Vali Erdinç Yılmaz, Samet Aybaba Spor Lisesi'nde düzenlenen programda, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılı olan sporcular ile antrenörlerini tebrik etti.