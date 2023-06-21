Osmaniye'de Okul Sporlarında Başarılı Olanlara Başarı Belgeleri Verildi
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Osmaniye'de okul sporlarında derece alan sporcular ile antrenörlerine başarı belgesi verildi. Vali Erdinç Yılmaz, Samet Aybaba Spor Lisesi'nde düzenlenen programda, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılı olan sporcular ile antrenörlerini tebrik etti.
Osmaniye'de okul sporlarında derece alan sporcular ile antrenörlerine başarı belgesi verildi.
Vali Erdinç Yılmaz, Samet Aybaba Spor Lisesi'nde düzenlenen programda, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılı olan sporcular ile antrenörlerini tebrik etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak da okul sporlarında kenti temsil eden 48 kişinin kazandığı dereceleri anlattı.
Konuşmaların ardından sporcu ve antrenörlere başarı belgeleri takdim edildi.
Programa, İl Gençlik ve Spor Müdürü Sedat Acar da katıldı.