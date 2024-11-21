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Osmaniye'de Gençler Bovling İl Birinciliği Müsabakaları Düzenlendi

Osmaniye'de Gençler Bovling İl Birinciliği Müsabakaları Düzenlendi
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Osmaniye'de gerçekleştirilen Gençler Bovling İl Birinciliği müsabakalarında dereceye giren takımlara ödüller verildi. Müsabakalara 14 takım katıldı ve ödüller, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile diğer kurumların işbirliğiyle dağıtıldı.

Osmaniye'de düzenlenen Gençler Bovling İl Birinciliği müsabakalarında dereceye girenlere ödül verildi.

Bir alışveriş merkezindeki bovling salonunda organize edilen karşılaşmalara erkek ve kızlar kategorisinde 14 takım katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Bocce Bovling ve Dart Federasyonu İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlara kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Spor
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