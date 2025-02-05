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Osmaniye'de Gençler Badminton Grup Müsabakaları Başladı

Osmaniye'de Gençler Badminton Grup Müsabakaları Başladı
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Osmaniye'de Korkut Ata Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen okul sporları gençler badminton grup müsabakaları başladı. 11 ilden 140 sporcunun katıldığı etkinlik 6 Şubat'a kadar sürecek.

Osmaniye'de Okul Sporları Gençler Badminton Grup Müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Korkut Ata Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara 11 ilden 140 sporcu katılıyor.

Müsabakalar 6 Şubat'a kadar devam edecek ve dereceye giren sporcular Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazanacak.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Spor
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