Osmaniye'de Gençler Badminton Grup Müsabakaları Başladı
Osmaniye'de Korkut Ata Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen okul sporları gençler badminton grup müsabakaları başladı. 11 ilden 140 sporcunun katıldığı etkinlik 6 Şubat'a kadar sürecek.
Osmaniye'de Okul Sporları Gençler Badminton Grup Müsabakaları başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca Korkut Ata Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara 11 ilden 140 sporcu katılıyor.
Müsabakalar 6 Şubat'a kadar devam edecek ve dereceye giren sporcular Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazanacak.
Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Spor