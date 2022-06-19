Osmaniye'de 10. Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı Osmaniye'de 10. Geleneksel Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi. Osmaniye'de 10. Geleneksel Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi. Düziçi ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki pistte düzenlenen yarışlar; baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, 4'lü ve 3'lü taylar ile ithal A ve B kategorilerinde yapıldı. 60 atın katıldığı yarışlarda baş kategorisinde birinciliği Mardin'den katılan Veli Akyol'un atı Afganlı, ikinciliği Konya'dan katılan Fatih Oğuz'un atı Sakarya, üçüncülüğü ise Gaziantep'ten katılan Samet Yurtbatıran'ın atı Boeing kazandı. Yarışlarda dereceye giren atların sahiplerine para ödülü ve kupa verildi. AA / Muzaffer Çağlıyaner - Spor Osmaniye Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Osmaniye'de 10. Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.