Haberler

Osimhen yarın rekor için sahaya çıkacak

Osimhen yarın rekor için sahaya çıkacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı gol atma hedefiyle sahaya çıkacak. Osimhen, bu golle birlikte bir Türk takımı adına turnuvada bir sezonda en fazla gol atan oyuncu olan Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etmeyi hedefliyor. Bu sezon 26 resmi maçta forma giyen Osimhen, 18 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek dikkat çekti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında salı günü sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekibin Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ise kritik mücadelede bir rekora ortak olmak için sahaya çıkacak.

BURAK YILMAZ'IN REKORUNU HEDEFLİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Galatasaray formasıyla 7 gol kaydeden Victor Osimhen, bir Türk takımı adına turnuvada bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekorunu egale etmeye çalışacak. Bu alandaki rekoru, 2012-2013 sezonunda Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta 8 gol atan Burak Yılmaz elinde bulunduruyor. Osimhen, Liverpool karşısında gol bulması halinde Burak Yılmaz'ın rekoruna bir adım daha yaklaşacak.

SEZONDA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Galatasaray'da bu sezon 26 resmi maçta forma giyen Nijeryalı yıldız, 18 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Hücum hattının en önemli isimlerinden biri olan Osimhen, Liverpool karşısında da takımının en büyük kozlarından biri olacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Denizli'de şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı

KKTC'ye tam koruma! Türkiye iki hamleyi birden yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı

Bu iddia doğruysa savaşın seyri değişir
Yüksel Yıldırım'ın 'Fenerbahçe'nin içinden geçerdik' sözlerine gece yarısı yanıt geldi

"Fenerbahçe'nin içinden geçerdik" sözlerine gece yarısı bomba yanıt
İzmir'de evinden çıkan şüphelileri kovalayan genç vurularak öldürüldü

Evinden çıkan şüphelileri kovalayan genç vurularak öldürüldü
Dün geceye damga vuran derbi! Taraftarlar sahaya indi

Dev derbi penaltılara gidince olanlar oldu!
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı

Bu iddia doğruysa savaşın seyri değişir
Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı

Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı
Oyuncu Ufuk Bayraktar'dan 8 Mart yürüyüşüne müdahale! Polis araya girdi

Ünlü oyuncudan 8 Mart yürüyüşüne müdahale! Polis güçlükle durdurdu