Oryantiring Sporcularına Destek Ziyareti

Oryantiring Sporcularına Destek Ziyareti
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, şampiyonalarındaki başarılarıyla dikkat çeken oryantiring sporcularını ağırlayarak tebrik etti ve hediyeler verdi.

DÜZCE(İHA) –Türkiye'de şampiyonalarında elde ettikleri derecelerle dikkat çeken oryantiring sporcularını Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk ağırladı.

Başarılı sporcular katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri önemli derecelerle dikkat çekti. Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda takım birinciliği ve E18A Uzun Mesafe üçüncülüğü kazanan Altan Eren Ersoy, Güney Doğu Avrupa şampiyonasında bireysel dereceler ve takım bayrak yarışında ikincilik elde eden Muhammed Sadık Seydioğlu ve Analig Türkiye şampiyonluğu ile uzun mesafe Türkiye ikinciliği kazanan Zeynep Şeyma Arslan, başarılarını İl Müdürü Zekeriya Arslantürk ile paylaştı.

Arslantürk, başarılı sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve hediye takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
