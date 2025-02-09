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Ortahisar Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 33-30 Yendi

Ortahisar Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 33-30 Yendi
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde 15. hafta maçında Ortahisar Belediyespor, evinde ağırladığı İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 33-30'luk skorla mağlup etti. İlk yarıyı 18-12 önde tamamlayan ev sahibi ekip, maçı kazanarak ligdeki 8. galibiyetini elde etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında Ortahisar Belediyespor, konuk ettiği İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 33-30 yendi.

Beşirli Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 18-12 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan İzmir Büyükşehir Belediyespor eşitliği yakaladı. Maçın son anlarında oyun üstünlüğünü geri kazanan Trabzon temsilcisi, karşıaşmadan 33-30 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzon temsilcisi ligde 8. galibiyetini aldı.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
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