Ortahisar Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 33-30 Yendi
Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde 15. hafta maçında Ortahisar Belediyespor, evinde ağırladığı İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 33-30'luk skorla mağlup etti. İlk yarıyı 18-12 önde tamamlayan ev sahibi ekip, maçı kazanarak ligdeki 8. galibiyetini elde etti.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında Ortahisar Belediyespor, konuk ettiği İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 33-30 yendi.
Beşirli Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 18-12 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan İzmir Büyükşehir Belediyespor eşitliği yakaladı. Maçın son anlarında oyun üstünlüğünü geri kazanan Trabzon temsilcisi, karşıaşmadan 33-30 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Trabzon temsilcisi ligde 8. galibiyetini aldı.