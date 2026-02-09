Haberler

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Ortahisar Belediyespor, normal sezonun son haftasında deplasmanda MC Sistem Yurdum'u 39-31 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezonun 14. ve son haftasının kapanış maçında Ortahisar Belediyespor, deplasmanda MC Sistem Yurdum'u 39-31 yendi.

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip, 13-12 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında üstünlüğünü sürdüren ve farkı açan Ortahisar Belediyespor, salondan 39-31 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
