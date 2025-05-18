Ortahisar Belediyespor, Görele'yi Farklı Geçti
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-6'ncılık serisinde Ortahisar Belediyespor, deplasmanda Görele Belediyespor'u 44-22 mağlup ederek seriyi 2-1 kazanarak 4'üncülük maçı oynamaya hak kazandı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-6'ncılık serisi üçüncü maçında Ortahisar Belediyespor, deplasmanda Görele Belediyespor'u 44-22 yendi.
Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 20-12 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci devrede üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, müsabakadan 44-22 üstün ayrıldı.
Seriyi 2-1 kazanan Trabzon temsilcisi, ligde 4'üncülük maçı oynama hakkı elde etti.
Kaynak: AA / Kamil Yılmaz - Spor