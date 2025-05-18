Ortahisar Belediyespor, Görele'yi Farklı Geçti

Ortahisar Belediyespor, Görele'yi Farklı Geçti
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Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-6'ncılık serisinde Ortahisar Belediyespor, deplasmanda Görele Belediyespor'u 44-22 mağlup ederek seriyi 2-1 kazanarak 4'üncülük maçı oynamaya hak kazandı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-6'ncılık serisi üçüncü maçında Ortahisar Belediyespor, deplasmanda Görele Belediyespor'u 44-22 yendi.

Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 20-12 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci devrede üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, müsabakadan 44-22 üstün ayrıldı.

Seriyi 2-1 kazanan Trabzon temsilcisi, ligde 4'üncülük maçı oynama hakkı elde etti.

Kaynak: AA / Kamil Yılmaz - Spor
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