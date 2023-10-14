Orkun Kökçü'nün golü Portekiz Süper Ligi'nde ayın golü seçildi
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Portekiz Süper Ligi'nde Benfica forması giyen milli oyuncu Orkun Kökçü'nün Vitoria Guimaraes ağlarına gönderdiği gol, ligin 4. haftasında ayın golü seçildi.
Portekiz Süper Ligi'nde ayın golü, Benfica forması giyen milli oyuncu Orkun Kökçü'nün ligin 4. haftasında Vitoria Guimaraes ağlarına gönderdiği gol seçildi.
Portekiz Süper Ligi'nde 2 Eylül'de oynanan 4. hafta karşılaşmasında Benfica, Vitoria Guimaraes'i evinde 4-0 mağlup etti. Milli oyuncu Orkun Kökçü de mücadelenin 45+5. dakikasında ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla skoru 3-0'a getiren golü kaydetti. 22 yaşındaki oyuncunun atmış olduğu bu gol, Portekiz Süper Ligi'nde ayın golü seçildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor