Orkun Kökçü, Cengiz Ünder'i yıktı! İşte Konferans Ligi yarı finalinde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk maçları sona erdi. Feyenoord sahasında, Marsilya'yı 3-2'lik skorla geçerken, Leicester City ise sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldı.

FEYENOORD AVANTAJI KAPTI

Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Feyenoord, sahasında Cengiz Ünder'li Marsilya'yı konuk etti. Hollanda ekibi rakibini 3-2 mağlup ederek ilk maçta avantajı aldı. Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18. ve 46. dakikalarda Dessers ile 20. dakikada Sinisterra kaydetti. Marsilya'nın golleri ise 28. dakikada Dieng ile 40. dakikada Gerson'dan geldi. Milli futbolcu Orkun Kökçü, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 82. dakikada yerini Hendrix'e bıraktı. Marsilya'da ise Cengiz Ünder, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada görev almadı.

LEICESTER İLE ROMA YENİŞEMEDİ

Konferans Ligi'ndeki diğer yarı karşılaşmasında ise Leicester City sahasında Roma'yı ağırladı. Konuk ekip 15'inci dakikada Pellegrini'nin golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İngiliz ekip, Lookman'ın 67'nci dakikada attığı golle beraberliği yakaladı ve mücadele bu skorla sona erdi. Leicester City'de karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Çağlar Söyüncü mücadelede süre almadı.

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