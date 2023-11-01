Ordu'ya yeni atletizm sahası ve futbol sahası yapılıyor

Ordu'ya Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan atletizm pisti ve sentetik çim yüzeyli futbol sahası inşaatı sürüyor. İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Genç, projeyi yerinden inceleyerek bilgi aldı. Tesisin 22 dönüm arazi üzerine yapıldığı belirtildi.

Ordu'ya Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan atletizm pisti ve sentetik çim yüzeyli futbol sahası inşaatı sürüyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Genç, Altınordu ilçesinin Eskipazar Mahallesi'nde yapılan projeyi yerinden inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Genç, gazetecilere, tesisin, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği, Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 22 dönüm arazi üzerine yapıldığını söyledi.

Projede yer alan futbol sahasının yıl sonunda hizmete sunulacağını belirten Genç, "En büyük ihtiyaçlarımızdan biri olan atletizm sahamız 6 kulvarlı tartan pisti, tüm atletizm branşlarının içinde barınacağı çekiç, gülle, mızrak ve koşular olsun, 3 adım atlama, uzun atlama yani olimpiyatlarda olan tüm branşlar atletizm sahamızsa olacak. Bu atletizm sahamız halkın kullanımına açık olacak. Ailecek herkes gelip burada yürüyüş ve koşularını yapabilecekler." dedi.

Genç, Ordu sporuna büyük katkı sağlayacak tesislerin en kısa sürede vatandaşların hizmetinde olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Atletizm sahamız her sene ulusal ve uluslararası yarışmalara da ev sahipliği yapabilecek. Özelikle Türkiye şampiyonları, bölgesel yarışmalar, okul sporları, Anadolu yıldızlar ligi yarışmalarına ev sahipliği yapabilecek. Yine ilimizden atletizm branşlarında sporcu yetiştirmesi için antrenörlerimizle beraber buradan altyapı çalışmalarımızı yapabileceğiz. Güvenlik güçlerimiz burada test sınavlarının hazırlığını yapabilecekler, BESYO sınavlarına hazırlananlar, POMEM sınavlarına hazırlanan gençlerimiz, burada hazırlıklarını yapabilecekler. 7'den 77'ye herkes yürüyüş, koşu için de burayı kullanabilecekler. Dolayısıyla Ordu'muza kazandırılmış büyük bir tesis olacak. Işıklandırma sistemi ile gecenin geç saatlerine kadar herkesin kullanımında bir tesis olacak."

Genç, projenin Ordu'ya kazandırılmasında emeği geçenlere de teşekkürlerini sundu.