Ordu Milli Atıcı Cevat Karagöl, WSPS Dünya Şampiyonası için Hazırlıklarını Sürdürüyor

Ordu'nun milli atıcısı Cevat Karagöl, Peru'da düzenlenecek WSPS Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, milli sporcunun hazırlıklarının güzel gittiğini belirtti ve Türk bayrağını en üst basamakta görmeyi umduklarını söyledi. Cevat Karagöl ise 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota kazandığını ve şampiyonada ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalıştıklarını ifade etti.

Ordulu milli atıcı Cevat Karagöl, 19-29 Eylül'de Peru'da düzenlenecek WSPS Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Cevat Karagöl, şampiyonanın hazırlıklarına Yeni Ordu Stadı'ndaki Atıcılık Antrenman Salonu'nda devam ediyor.

Cevat Karagöl'ü salonda ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, milli sporcunun hazırlıklarının son derece güzel gittiğini belirtti.

Genç, sporcunun 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda da kendilerini temsil edecek olmasından gurur duyduklarını vurgulayarak, "Daha öncesinde kota aldığından dolayı bu şampiyonada daha rahat bir performans sergileyecektir. İnşallah bu şampiyonada Türk bayrağını en üst basamakta göreceğimize inanıyoruz. Yolu açık olsun." ifadelerini kullandı.

Cevat Karagöl ise 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota kazandığını anımsattı.

WSPS Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getiren Cevat Karagöl, "Şampiyonada ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek madalya ile dönmeye çalışacağız. Bunun için gerekli çalışmaları yaptık. Teknik ekibimizin bizlere verdiği antrenman programlarını en iyi şekilde uyguladık. Milli takım kampına katıldıktan sonra şampiyona için yola çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.