Optimist Avrupa Takım Şampiyonası'nda gümüş madalyalı Ahmet Arel Barut yurda döndü

Optimist Avrupa Takım Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli yelkenci Ahmet Arel Barut, yurda döndü.

İtalya'da geçen hafta düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden 4 kişilik milli takımda yer alan Tekirdağ Yelken Spor Kulübü sporcusu Ahmet Arel, AA muhabirine elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Şampiyonanın kendisi için çok güzel bir tecrübe olduğunu belirten milli sporcu, "Türkiye'den iki kız ve iki erkek sporcu olarak seçildik. Şampiyonada son 16 turunda bir maç yaptık. Ardından çeyrek finale yükseldik ve tüm maçlarımızı kazanarak ilerledik. Yarı finalde Polonya'yı yenerek finale çıktık. Finalde İspanya ile karşılaştık ve rakibimize mağlup olduk." dedi.

Ülkesini temsil etmenin gururunu yaşadığını ifade eden Ahmet Arel, "Hedefimiz şampiyon olmaktı ancak ikinci sırada yer almak da bizim için büyük bir başarı. Daha iyisini başarmak için çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Tekirdağ Yelken Spor Kulübü Antrenörü Berk Uzel de milli takımın başarısından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Uzel, sporcularının Avrupa'da kürsüde yer almasının gurur verici olduğunu aktararak, "Sporcularımız ülkemize güzel bir başarı kazandırdı. Kulüp olarak milli takıma sporcu kazandırmaya devam ediyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcularımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA