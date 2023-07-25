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Onuralp Bitim, NBA takımı Chicago Bulls ile sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Milli basketbolcu Onuralp Bitim, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Chicago Bulls ile sözleşme imzaladı. Bitim, hem NBA'de hem de G-League'de oynayabilecek.

Milli basketbolcu Onuralp Bitim, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Chicago Bulls ile sözleşme imzaladı.

Chicago Bulls'tan yapılan resmi açıklamada, son olarak Bursaspor Basketbol forması giyen Onuralp Bitim ile iki yönlü bir sözleşme imzalandığı duyuruldu. İki yönlü sözleşmeye imza atan Onuralp, hem NBA'de hem de G-League'de oynayabilecek.

Geçen sezon Bursaspor formasıyla 30 maçta görev alan 24 yaşındaki kısa forvet, 18.4 sayı, 4.8 ribaund ve 3.6 asist ortalamalarıyla oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Chicago Bulls Onuralp Bitim Basketbolcu Spor Haberler

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