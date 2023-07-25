Onuralp Bitim, NBA takımı Chicago Bulls ile sözleşme imzaladı

Milli basketbolcu Onuralp Bitim, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Chicago Bulls ile sözleşme imzaladı. Bitim, hem NBA'de hem de G-League'de oynayabilecek.

Milli basketbolcu Onuralp Bitim, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Chicago Bulls ile sözleşme imzaladı.

Chicago Bulls'tan yapılan resmi açıklamada, son olarak Bursaspor Basketbol forması giyen Onuralp Bitim ile iki yönlü bir sözleşme imzalandığı duyuruldu. İki yönlü sözleşmeye imza atan Onuralp, hem NBA'de hem de G-League'de oynayabilecek.