Ona boşuna "Canavar" demiyorlar! Kim Min-Jae'nin Konyaspor maçında istatistikleri ters yüz etti - Haberler

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Ona boşuna "Canavar" demiyorlar! Kim Min-Jae'nin Konyaspor maçında istatistikleri ters yüz etti

Haberler.com - Spor
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Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de "Canavar" lakaplı Kim Min-Jae takımına beraberliği getiren golü atmasının yanı sıra inanılmaz istatistikleriyle de göz kamaştırdı. Güney Koreli savunmacı kulüp kariyerinde 18 Mart 2018'den bu yana ilk kez gol attı. Öte yandan Kim, 5 top uzaklaştırma, 4 kez de pas arası, top çalma ve hava topu kazanarak takımına galibiyeti getiren isimlerden oldu.

Süper Lig'de ikincilik yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u 2-1 yendi. 2. sırada bulunan yeşil-beyazlılarla arasındaki puan farkını 2'ye düşüren sarı-lacivertlilerde Kim Mim-Jae perfromansıyla dikkat çekti.

PERFORMANSIYLA MAÇA DAMGA VURDU

Sarı-lacivertlilerin Güney Koreli savunmacısı, kulüp kariyerinde 4 yıl sonra ilk kez gol atma başarısı gösterdi. Öte yandan Kim Min-Jae, Konyaspor karşısında 5 top uzaklaştırma; 4 kez pas arası, top çalma ve hava topu kazanma; 2 kez de şut engelleyerek galibiyetin mimarlarından oldu.

Haberler.com - Spor

Kim Min-Jae, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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