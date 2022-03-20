Ona boşuna "Canavar" demiyorlar! Kim Min-Jae'nin Konyaspor maçında istatistikleri ters yüz etti
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Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de "Canavar" lakaplı Kim Min-Jae takımına beraberliği getiren golü atmasının yanı sıra inanılmaz istatistikleriyle de göz kamaştırdı. Güney Koreli savunmacı kulüp kariyerinde 18 Mart 2018'den bu yana ilk kez gol attı. Öte yandan Kim, 5 top uzaklaştırma, 4 kez de pas arası, top çalma ve hava topu kazanarak takımına galibiyeti getiren isimlerden oldu.
Süper Lig'de ikincilik yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u 2-1 yendi. 2. sırada bulunan yeşil-beyazlılarla arasındaki puan farkını 2'ye düşüren sarı-lacivertlilerde Kim Mim-Jae perfromansıyla dikkat çekti.
PERFORMANSIYLA MAÇA DAMGA VURDU
Sarı-lacivertlilerin Güney Koreli savunmacısı, kulüp kariyerinde 4 yıl sonra ilk kez gol atma başarısı gösterdi. Öte yandan Kim Min-Jae, Konyaspor karşısında 5 top uzaklaştırma; 4 kez pas arası, top çalma ve hava topu kazanma; 2 kez de şut engelleyerek galibiyetin mimarlarından oldu.
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