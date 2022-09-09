Ömer Onan: 'Bu durum FIBA'nın beceriksizliği, iş bilmezliğidir'

A Milli Baksetbol Takımı'nın, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda yarın Fransa ile oynayacağı karşılaşmanın başlama saatiyle ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan, "Maçı çok anlamsız bir şekilde saat öğlen 12.00'ye koymalarına rağmen biz yine gidip müthiş bir mücadele vereceğiz. Bu durum tamamen FIBA'nın beceriksizliği, iş bilmezliğidir" dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Koordinatörü Ömer Onan, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan ile oynanan müsabaka ve yarınki Fransa maçı hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"FIBA'NIN TURNUVANIN GENELİNDE ÇOK BÜYÜK ORGANİZASYON EKSİKLERİ VAR"

Gürcistan'da kendileri için önemli şeyin milli takım kafilesinin güvenliği olduğuna dikkat çeken Ömer Onan, "FIBA'nın yetkilileri, güvenliğimizi en üst seviyede sağlayacaklarının garantisi verdikten sonra biz devam etme kararını aldık. Orada o anları izleyenler, bu duruma şahit olanlar tarihe not düşsünler. Biz tavrımızın ve söylemlerimiz hala arkasındayız. FIBA ile yazışmalarımızda da bunu belirttik. Ama sadece bizimle alakalı olan durumda değil, FIBA'nın turnuvanın genelinde çok büyük organizasyon eksikleri var. Şimdi önümüzde Almanya'da çok büyük bir maç bizi bekliyor. Tüm yoğunluğumuzu ve konsantrasyonumuzu oraya yöneltmiş durumdayız" şeklinde konuştu.

"BU DURUM FIBA'NIN BECERİKSİZLİĞİ, İŞ BİLMEZLİĞİDİR"

Yarın Fransa ile oynanacak son 16 turu müsabakasının saati ile alakalı sorulan soruya da cevap veren Ömer Onan, "Almanya'daki maç ile alakalı orada yaşayan ve bizi takip edecek olan vatandaşlarımıza da bir çağrımız var. Almanya'da en fazla seyirciye sahip olabilecek takım, Almanya'dan sonra biliyoruz ki Türkiye'dir. Her ne kadar maçı çok anlamsız bir şekilde saat öğlen 12.00'ye koymalarına rağmen biz yine gidip müthiş bir mücadele vereceğiz. Ben inanıyorum ki Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarımız her zaman olduğu gibi takımımızı yine yalnız bırakmayacaklar. Saat kaç olursa olsun salonu dolduracaklarına inanıyorum. Bu durum tamamen FIBA'nın beceriksizliği, iş bilmezliğidir. Olimpiyat finali oynamış Fransa ile maçın oynanacağı ülkede en fazla seyirci veya vatandaşa sahip Türkiye'nin maçını öğlen 12.00'ye koymak nereden bakarsanız bakın beceriksizliktir. Sanırım bu bir kamera şakası, biz artık söyleyecek söz bulamıyoruz" diye konuştu.

(Yunus Kılıç - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)