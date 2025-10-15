Haberler

Olcay Yılmaz Dünya Sualtı Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Süleyman Demirel Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği öğrencisi Olcay Yılmaz, İspanya'da düzenlenen Sualtı Fotoğraf ve Video Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı.

İspanya'da düzenlenen Sualtı Fotoğraf ve Video Dünya Şampiyonası'nda Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğrencisi Olcay Yılmaz, gümüş madalya kazandı.

SDÜ'den yapılan açıklamaya göre, Dünya Sualtı Konfederasyonu (CMAS) tarafından gerçekleştirilen şampiyonaya Sualtı Görüntüleme Altın Palet Türkiye Şampiyonası'nda da Türkiye birinciliği bulunan Yılmaz katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, ilk kez dünya şampiyonasında mücadele ettiğini belirtti.

Dünya Şampiyonası'nda ikinciliği elde ederek Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdığını aktaran Yılmaz, "Güzel bir başarıyla ülkeme döndüm. İlk kez katıldığım dünya şampiyonasından böyle bir başarı elde ettiğim için gururluyum." dedi.

Altın Palet Türkiye Şampiyonası'nın, Dünya Şampiyonası için iyi bir hazırlık süreci olduğunu kaydeden Yılmaz, büyük bir deneyim kazandığını aktardı.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Spor
