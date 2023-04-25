Olaylı maçta Antalya Süper Amatör Lig şampiyonu Döşemealtı Belediyespor oldu

2022-2023 sezonu Antalya Süper Amatör Lig şampiyonu, Play-Off finalinde Mahmutlar Spor'u normal süresi 0-0 sonuçlanan maçın ilk uzatma devresinde atılan golle 1-0 mağlup eden Döşemealtı Belediyespor oldu.

2022-2023 sezonu Antalya Süper Amatör Lig şampiyonu, Play-Off finalinde Mahmutlar Spor'u normal süresi 0-0 sonuçlanan maçın ilk uzatma devresinde atılan golle 1-0 mağlup eden Döşemealtı Belediyespor oldu. Gol dakikasına kadar 2 takımdan 8 futbolcuya sarı kart gösteren hakem Sarper Barış Saka, golden sonra yaşanan olayların ardından 3 futbolcu ile 2 antrenörü kırmızı kart ile oyun dışında bıraktı.

Antalya Süper Amatör Kümede normal sezonu gruplarında 1. olarak tamamlayan, Antalya'da oynanan play-off karşılaşmalarında birbirlerine üstünlük sağlayamayan Döşemealtı Belediyespor ile Mahmutlar Spor, Manavgat'ta kozlarını paylaştı. Manavgat Atatürk Stadında oynanan ve Süper lig hakemlerinden Sarper Barış Saka, Kerem İritangil ve Mustafa Gücer hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın 90 dakikasında her iki takımda gol atamayınca karşılaşma 15'er dakikalık uzatmalara geçildi.

Golün ardından futbolcular birbirine girdi

Maçta beklenen gol 105. dakikada geldi. Engin'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasındaki karambolde topa son dokunan İskender meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Döşemealtı Belediyespor'u 1-0 öne geçirdi. Golün ardından Döşemealtı oyuncuları gol sevincini taraftarlarıyla paylaşırken, bir anda futbolcular birbirlerine girdi. Yaklaşık 5 dakika süren olayların ardından karşılaşmanın orta hakemi Sarper Barış Saka, Mahmutlar Spor'dan kaptan Hasan ve Alican, Döşemealtı Belediyespor'dan ise golü atan İskender'i kırmızı kart ile oyun dışına gönderdi. Mahmutlar Spor Teknik Sorumlusu Şener Dayı da kırmızı kart ile saha dışına gönderildi.

Yaşanan gerginliğin ardından oyun yeniden başlarken, bir pozisyonun ardından hakeme itiraz eden Mahmutlarspor Yöneticisi Mehmet Yağız sarı kartla cezalandırıldı. İtirazların devam etmesinin ardından 2. sarı ve kırmızı kart çıktı.

Başkan Turgay Genç: "2 yıldır bugünü bekliyorduk"

Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte Döşemealtı oyuncuları sahada büyük sevinç yaşarken, Mahmutlar Sporlu oyuncular oldukları yere yığılıp kaldı. Sahadaki sevinç gösterisine karşılaşmayı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile birlikte protokol tribününden izleyen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'te katıldı. Futbolcular tarafından omuzlara alınan Başkan Genç, 2 yıldır bugünleri beklediklerini belirterek, "Geçen yıl kapısından döndüğümüz BAL ligine bu yıl yükseldik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gelecek yıl 3. Lig hedefiyle yola çıkacağız. Hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek" dedi. - ANTALYA