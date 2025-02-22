Olaylı maç Mertens'e pahalıya patladı

Büyük olaylara sahne olan Galatasaray- Adana Demirspor maçında yaşananlar gündeme bomba gibi düşerken penaltıyı takımına kazandıran Dries Mertens'e kötü haber geldi.

ANLAŞMADAN VAZGEÇTİLER

Daha öncesinde Belçikalı futbolcu ile bir açılışa katılması için 50 bin dolara anlaşan Unilever firması, Mertens ile planladığı reklam kampanyasından vazgeçti.

Hürriyet'te yer alan habere göre firmanın kararında sosyal medyada Mertens'e yöneltilen eleştirilerin etkili olduğu aktarıldı.