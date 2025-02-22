Olaylı maç Mertens'e pahalıya patladı
Galatasaray - Adana Demirspor maçında yaşananlar nedeniyle Unilever, Dries Mertens ile yapmayı planladığı reklam kampanyasından vazgeçti. Daha öncesinde Mertens ile bir açılışa katılması için 50 bin dolara anlaşan Unilever firması, sosyal medyada Mertens'e yöneltilen eleştirilerin etkisiyle reklam kampanyasından vazgeçti.
Büyük olaylara sahne olan Galatasaray- Adana Demirspor maçında yaşananlar gündeme bomba gibi düşerken penaltıyı takımına kazandıran Dries Mertens'e kötü haber geldi.
ANLAŞMADAN VAZGEÇTİLER
Daha öncesinde Belçikalı futbolcu ile bir açılışa katılması için 50 bin dolara anlaşan Unilever firması, Mertens ile planladığı reklam kampanyasından vazgeçti.
Hürriyet'te yer alan habere göre firmanın kararında sosyal medyada Mertens'e yöneltilen eleştirilerin etkili olduğu aktarıldı.