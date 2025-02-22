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Olaylı maç Mertens'e pahalıya patladı

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Galatasaray - Adana Demirspor maçında yaşananlar nedeniyle Unilever, Dries Mertens ile yapmayı planladığı reklam kampanyasından vazgeçti. Daha öncesinde Mertens ile bir açılışa katılması için 50 bin dolara anlaşan Unilever firması, sosyal medyada Mertens'e yöneltilen eleştirilerin etkisiyle reklam kampanyasından vazgeçti.

Büyük olaylara sahne olan Galatasaray- Adana Demirspor maçında yaşananlar gündeme bomba gibi düşerken penaltıyı takımına kazandıran Dries Mertens'e kötü haber geldi.

ANLAŞMADAN VAZGEÇTİLER

Daha öncesinde Belçikalı futbolcu ile bir açılışa katılması için 50 bin dolara anlaşan Unilever firması, Mertens ile planladığı reklam kampanyasından vazgeçti.

Hürriyet'te yer alan habere göre firmanın kararında sosyal medyada Mertens'e yöneltilen eleştirilerin etkili olduğu aktarıldı.

Olaylı maç Mertens'e pahalıya patladı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıStevie Wonder:

Akıllıca hareket.

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Haber Yorumları48m4fvhbqy:

üçkağıtçı filminde oynayabilir..İyi de izleyici kitlesi gelir

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Bu zamana kadar kendini atarak hem de kritik dakikalarda penaltı kazanan sahtekar futbolcuların üstlerini örtbas eden Medya ve yardakcıları şimdi suçlu Mertens mi oldu? Yıllarca sahtekarlık yapan futbolcular korunurken suçlu Mertens oldu. Hedef Türk Futbolunda rakipsiz kalmasından korkulan Galatasaray.

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Haber YorumlarıAbdullah null:

malûm gay kendisi

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Haber YorumlarıEray Doğan:

50000 dolar olmazsa mertens aç kalır zaten

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Haber YorumlarıSer_hat:

Çok da umrundaydı 50 bin dolar onun için...

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Haber YorumlarıAbdullah null:

dondurma yalatacsktı zaaarrr

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

bumu haber. ne yapmak istediğinizin farkındayız

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Haber YorumlarıMESUT Korkmaz:

:) bu Ali Koç ve acun ellerini cekmedikce bir yere gitmez bu Türkiye futbolu. adamlar hereyere güçleri ile ulaşıp insanların ekmekleri ile oynayıp bezdirmeye çalışıyor. Fenerbahçede hiç aldatarak penaltı almadı son. maçlara bakın onlar yapınca birşey olmuyor. adamların elinde medya güzel algı yapıp oynatıyorlar.

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